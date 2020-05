Stasera in tv, le prime serate del 24 maggio 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – L’allieva 2 – Omega come omicidio – Corsa cieca – Claudio annuncia ad Alice una notizia molto importante ed esprime il desiderio di conoscere i suoi genitori.

Rai 2 – 21:05 – Che tempo che fa – Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

Rai 3 – 21:20 – Un giorno in Pretura Il virus dell’amore – Il programma di Roberta Petrelluzzi che racconta i casi di cronaca giudiziaria più noti e discussi d’Italia attraverso i dibattimenti in tribunale.

Rete 4 – 21:27 – SLEEPERS – 1 PARTE – New York, anni ’60. La chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen. Il luogo e’ rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio costoro, pero’, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in liberta’, rientrano nel loro vecchio ambiente…

Canale 5 – 21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO – Il nuovo prime time di Barbara d’Urso, targato Videonews. Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l’app del programma.

Italia 1 – 21:30 – COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA – 1 PARTE – David Burke (Jason Sudeikis) e’ un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando pero’ cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio di punk che lo mettono in guai seri. Derubato della scorta di droga e del denaro, David deve fare i conti con il suo fornitore Brad (Ed Helms) e, per ripagare il debito che ha con lui, e’ costretto a recarsi in Messico per un’importante consegna. Per passare inosservato, escogita un piano infallibile e coinvolge nel viaggio i suoi vicini di casa – la cinica spogliarellista Rose (Jennifer Aniston), il potenziale cliente Kenny (Will Poulter) e l’adolescente Casey (Emma Roberts) – spacciandoli per la moglie e i due figli. Tutti insieme, partiranno alla volta del confine per un weekend del 4 luglio da fuochi d’artificio.

Rai Movie – 21:10 – Belle & Sebastien: Amici per sempre – Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle, ma Sebastien fara’ di tutto per non separarsi dalla sua fedele amica.