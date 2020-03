Stasera in tv, le prime serate del 24 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Permette? Alberto Sordi (Film)

21.25

Gli esordi della carriera del grande Alberto Sordi. Da giovanissimo viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filod rammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana, ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe un’amicizia destinata a durare nel tempo con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo dirigerà nello ”Sceicco Bianco” e nei ”Vitelloni” (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Mericoni, l’Americano a Roma.

RAI 2 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

21.20

10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailan dese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Stasera Italia (Attualità)

20.30

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

CANALE 5 – Pele’ (Film)

21.21

La storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pele’, da quando appena diciassettenne segno’ il goal che porto’ il Brasile a vincere la sua prima Coppa del mondo nel 1958. Con alle spalle una vita di sacrifici e un’infanzia di poverta’, Pele’ ha usato il suo stile di gioco poco classico ma autentico e il suo spirito imbattibile per superare tutte le avversità, trovare la via della grandezza e ispirare un intero Paese cambiandolo per sempre.

ITALIA 1 – Harry Potter e il Calice di Fuoco (Film)

21.26

Harry Potter, al suo quarto anno, viene selezionato dal Calice di Fuoco per rappresentare Hogwarts al torneo di Triwizard, in cui le varie scuole si sfidano in gare di magia. Durante il torneo, pero’, si presenta Lord Voldemort…

RAI MOVIE – Gomorra (Film)



21.10

I “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe devono scontrarsi ogni giorno sono tre: valore, soldi e potere. Solo le persone più fortunate possono pensare di condurre una vita “normale”. Un viaggio all’interno della camorra, del suo sistema e dei suoi tanti lati oscuri. Tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.