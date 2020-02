Stasera in tv, le prime serate del 25 febbraio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – I nostri figli (Film)

21.25

Elena, madre di tre figli, originaria di un piccolo paese in Sicilia, viene assassinata dall’ex marito. Il cugino di lei, Roberto, che negli anni si è costruito una vita a Senigallia, decide di prendere in affidamento i tre orfani, altrimenti destinati a una casa famiglia. Insieme con la moglie Anna si fa carico del mantenimento dei tre nipoti, che si aggiungono agli altri due figli della coppia. L’adattamento dei tre bambini alla nuova realtà è complesso e conflittuale. A causa della crisi economica e di alcuni passi falsi in ambito lavorativo, Roberto perde la sua attività. Il contraccolpo sul bilancio della famiglia è pesante. Roberto e la moglie si arrangiano per garantire ai cinque ragazzi il sostentamento…

RAI 2 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

21.20

10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailan dese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.27

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – Calcio – Champions League – Napoli Vs Barcellona (Sport)

21.00

Andata Ottavi di Finale – In diretta dal San Paolo, la squadra di Rino Gattuso affronta il Barcellona di Leo Messi.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

RAI MOVIE – Aspirante vedovo (Film)



21.10

Alberto Nardi (Fabio De Luigi), imprenditore capace di collezionare solo fallimenti, ha fatto il colpo della sua vita sposando Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), industriale del Nord tra le piu’ ricche e potenti in Italia. Stanca di un marito inconcludente e pieno di debiti, Susanna ha deciso di mollarlo ma il destino fa si’ che tutti la credano vittima di un incidente aereo e che Alberto si ritrovi improvvisamente a gestire l’impero finanziario di famiglia. Nel giro di 24 ore però la realtà si ribalta nuovamente: Susanna, che non è mai salita sull’aereo, torna a riprendere il suo posto di comando ma in Alberto matura l’idea di liberarsi della moglie…