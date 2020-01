Stasera in tv, le prime serate del 25 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Meraviglie – La Penisola dei tesori – 4a puntata (Documentario)

21.25

Questo sabato si conclude la terza stagione di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela. Attraverso quattro puntate abbiamo compiuto un viaggio nella nostra penisola tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. L’Italia è davvero la penisola dei tesori. Ospita infatti 55 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Quindi questo programma è anche un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuiamo a fare.

RAI 2 – F.B.I. – Stagione 2 Episodio 7 – Segreto (Telefilm)

21.05

Il membro di un’azienda che si occupa di tecnologia medica e che si appresta ad essere quotata in borsa, viene assassinato… – Il Quartier Generale dell’F.B.I. chiede al team d’indagare su un incidente stradale in cui ha perso la vita un fotografo…

RAI 3 – Remember (Film)

21.30

Atom Egoyan dirige i premi Oscar Christopher Plummer e Martin Landau in un superlativo thriller sul tema della vendetta. Due ebrei anziani e malati, che hanno condiviso l’orrore di Auschwitz, decidono di uccidere il comandante nazista responsabile della morte delle loro famiglie.

RETE 4 – Il viaggio di Fanny (Film)

21.27

Basato sulla vera storia di Fanny Ben-Ami, una ragazzina ebrea che nel 1943, durante l’occupazione tedesca in Francia, viene mandata insieme alle due sorelle in una colonia in montagna. Un viaggio emozionante sull’amicizia e la libertà raccontato attraverso gli occhi dei bambini.

CANALE 5 – C’e’ posta per te (Show)

21.20

Protagonisti del programma sono i sentimenti, le emozioni della gente comune. Storie di ricongiungimenti e amori impossibili, amori di gioventù e belle sorprese narrati con delicatezza, con rispetto con amorevolezza.

ITALIA 1 – Bigfoot Junior (Film)

21.20

Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua è un’età di cambiamenti, ma quelli che si trova a sperimentare sembrano un pochino fuori dalla norma: capelli che ricrescono nottetempo, piedi che bucano le scarpe… Come se non avesse già abbastanza problemi con i bulli del vicinato! Poi, la scoperta che suo padre potrebbe non essere morto come gli è sempre stato fatto credere, lo induce a lasciare la città e a partire alla volta di un bosco montano e del suo fitto mistero.

RAI MOVIE – Notte al museo 3 – Il segreto del faraone (Film)

21.10

Il potere magico della tavola di Ahkmenrah inizia ad affievolirsi e Larry, prima che sia troppo tardi, deve trovare il modo di salvare i suoi amici del Museo di Storia Naturale di New York. Insieme al figlio Nick volerà quindi alla volta di Londra per recarsi al British Museum, dove forse potranno trovare il modo di ripristinare il magico dispositivo…