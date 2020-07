Stasera in tv, le prime serate del 25 luglio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Una storia da cantare – Fabrizio De Andre’ (Musica)

23.53

Tre appuntamenti per tre sabati sera di novembre. Sara’ la grande musica d’autore e il racconto intorno ad essa a caratterizzare tre serate che ci condurranno in un viaggio attraverso la musica, la vita e la carriera di tre grandi artisti della musica italiana. Tre grandi cantautori protagonisti del nuovo show che vedra’ alla conduzione un altro cantautore, Ruggeri, affiancato dalla sempre piu’ brava e apprezzata Guaccero.

Assediati in casa (Film)



21.05

La ricca Chloe ed il figliastro sono presi di mira da un trio di esperti ladri all’interno della loro isolata residenza. La loro unica forma di aiuto proviene da una chiamata con uno specialista di sistemi di sicurezza…

RAI 3 – Per un pugno di dollari (Film)

21.25

Un pistolero solitario arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da anni per il controllo del contrabbando. Il nostro eroe fa il doppio gioco, cercando di aizzarle allo scontro finale. Scoperto e torturato, torna per consumare una tremenda vendetta, dopo che i suoi torturatori sono riusciti nel frattempo a eliminare tutti i loro avversari. Leone ha la folgorante idea di fare un western esasperato e ironico dal film di Kurosawa “La sfida del samurai”. Il film avra’ un successo planetario, col suo stile barocco e funereo. La variante “spaghetti”, contribuira’ a ridare vita a un genere leggendario, ma in cerca di ossigeno. Per Eastwood inizia una prestigiosa parabola.

RETE 4 – Una vita – Stagione 16 Episodio 60 (Soap)

21.25

Cinta convince i genitori a lasciarla partecipare al pomeriggio danzante organizzato da Emilio. Quando lui la riporta a casa, rimasti soli, i due si baciano.

CANALE 5 – La sai l’ultima? (Show)



21.20

In ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

ITALIA 1 – I Goonies (Film)

21.30

Un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un’ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro…

RAI MOVIE – Moonlight – Tre storie di una vita (Film)



21.10

In una Miami violenta, la storia cruda e commovente di Chiron, un afroamericano omosessuale, interpretato da tre diversi attori: Alex R. Hibbert per il capitolo sull’infanzia, Ashton Sanders per l’adolescenza e infine Trevante Rhodes nei panni del protagonista da adulto. Un film unico per narrare una vita scandita da soprusi e da orgogliosi atti di ribellione per imporre la propria identità.