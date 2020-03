Stasera in tv, le prime serate del 25 marzo 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Ricchi di fantasia

Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono a manti ma, per problemi econo…

Rai Due 21,20 Maltese Il romanzo del commissario

Maltese – Il romanzo del Commissario e’ una miniserie televisiva del 2017, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Dario Maltese e’ un commissario di pol…

Rai Tre 21,15 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,25 Fuori dal coro

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

Canale 5 21,20 Grande Fratello Vip 2020

Il Grande Fratello VIP è la versione VIP del Grande Fratello. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidi…

Italia Uno 21,20 John Wick

Dopo l’improvvisa morte della moglie, John Wick riceve da lei un ultimo regalo: un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che lo esorta a non…