Stasera in tv, le prime serate del 26 aprile 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – L’allieva – Una lunga estate crudele (Fiction)

21.25

Durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una formidabile intuizione scientifica dell’allieva svela il movente del tentato omicidio…

RAI 2 – Che tempo che fa (TalkShow)

21.05

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

RAI 3 – Blade Runner 2049 (Film)



21.20

L’agente K è un blade runner della polizia di Los Angeles, nell’anno 2049. Sono passati trent’anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi e’ arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi “lavori in pelle”: perfetti, senza limiti di longevità e soprattutto obbedienti. K è sulle tracce di un vecchio Nexus quando scopre qualcosa che potrebbe cambiare tutte le conoscenze finora acquisite sui replicanti, e dunque cambiare il mondo.

RETE 4 – Exodus – Dei e Re (Film)

21.27

Il coraggio e l’audacia di un uomo capace di sfidare la potenza di un impero: il leader ribelle Mosè, colui che guido’ 600.000 schiavi contro il faraone egiziano Ramses. Questa e’ la storia del monumentale viaggio di fuga degli Ebrei dall’Egitto e del terribile ciclo di piaghe mortali che flagellò il Paese come narrato nel libro dell’Esodo.

CANALE 5 – Live Non e’ la d’Urso (Show)

21.21

Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l’app del programma.

ITALIA 1 – Mi presenti i tuoi (Film)



21.20

Sequel di “Ti presento i miei”, stavolta tocca a Pam e ai suoi genitori conoscere la famiglia di Greg. Riuscirà il loro amore a resistere ai suoceri?

RAI MOVIE – Gifted – Il dono del talento (Film)

21.10

Frank Adler è un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni figlia di sua sorella, una matematica assolutamente geniale. Anche Mary è straordinariamente dotata per la materia e non solo. Tanto che quando deve controvoglia andare a scuola si ritrova in una condizione distante anni luce da quella dei suoi coetanei. Ciò le procura disagio ma, ad aggravare la situazione, interviene la nonna materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank per spingerla sul versante dell’eccellenza negli studi.