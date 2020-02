Stasera in tv, le prime serate del 26 febbraio 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Non c’è campo – Ironica commedia di Federico Moccia con Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi. Un gruppo di liceali, in gita in un borgo sperduto, deve rinunciare a Internet per una settimana.

Rai 2 – 21:20 – Il cacciatore 2 – Venti febbraio – Terra bruciata – Le maglie intorno a Giovanni Brusca si stringono definitivamente quando Saverio mette nel mirino il suo uomo più fidato e lo fa pedinare, nella speranza che li porti al suo boss…

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? – La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita’ di telefonare in diretta.

Rete 4 – 21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE – Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – 21:20 – CHI VUOL ESSERE MILIONARIO – Torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Italia 1 – 21:20 – ALICE IN WONDERLAND – 1 PARTE – Alice ha diciannove anni e le viene proposto un matrimonio di convenienza con un ragazzo benestante quanto ottuso. Alice non ricorda più le sue avventure nel Paese delle Meraviglie, ma ecco che di nuovo vede il coniglio e ripiomba nella tana magica.

Rai Movie – 21:10 – Gli invisibili – In una New York caotica e indifferente, George e’ un uomo alla deriva che finisce per diventare un barbone. Cerchera’ di risorgere dal baratro riallacciando i rapporti con sua figlia.