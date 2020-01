Stasera in tv, le prime serate del 26 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Al posto tuo (Film)

21.25

Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed e’ perennemente a dieta. Uno e’ un estroso architetto, l’altro un preciso geometra. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfideranno per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova societa’. Le qualita’ dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una proposta indecente: un vero e proprio scambio di vite per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e gli immancabili i segreti.

RAI 2 – Che tempo che fa (TalkShow)

21.05

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

RAI 3 – Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste)

21.15

Veronica Pivetti entra a far parte della squadra di “Amore Criminale”, pronta a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione.

RETE 4 – Memoria dei campi (Documentario)

21.27

Un progetto dimenticato e inedito del maestro del thriller Alfred Hitchcock del 1945, un documentario sull’Olocausto. Sir Hitchcock aveva realizzato il progetto utilizzando materiale grezzo filamto dai soldati della British Army Film Unit e dall’armata sovietica nei campi di concentramento in Germania di Bergen-Belsen appena liberati. Le immagini dei cumuli dei corpi abbandonati o dei detenuti denutriti e affamati che giravano senza meta avevano sconvolto il regista che, per una settimana, aveva lasciato i Pinewood Studios e abbandonato l’idea di realizzarne un film commissionatogli dall’amico e mecenate Sidney Bernstein. Hitchcock concluse comunque l’opera che venne presto dimenticata.

CANALE 5 – Live Non e’ la d’Urso (Show)

21.20

Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l’app del programma.

ITALIA 1 – Fantastic 4 – I fantastici 4 (Film)



21.20

Quattro giovani scienziati teletrasportati in un pericoloso universo alternativo, vedono alterarsi in modo sconvolgente la loro forma fisica. Le vite dei quattro saranno inequivocabilmente stravolte e il gruppo dovrà imparare a controllare le nuove abilita’ e soprattutto a lavorare insieme per salvare la Terra da un vecchio amico trasformatosi in un acerrimo nemico.

RAI MOVIE – Litigi d’amore (Film)

21.10

Quando all’improvviso suo marito muore, Terry si trova alle prese con una non semplice situazione familiare e a fronteggiarsi con le richieste e i bisogni di Andy, Emily, Hadley e Popeye le sue quattro figlie. Finisce cosi’ per cercare consolazione nell’alcol e nell’affetto di Denny, il suo vicino di casa, che a poco a poco, diventa un punto di riferimento per lei e per le sue 4 figlie. Il film ha una sua amarezza che ne fa un prodotto singolare nel cinema americano di oggi.