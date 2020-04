Stasera in tv, le prime serate del 27 aprile 2020

Anche stasera la redazione di Cultura A Colori ha scelto per i propri lettori le migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – Il giro di boa – L’inchiesta più dura del commissario Montalbano comincia con un cadavere galleggiante nel quale il commissario si imbatte nel corso della sua consueta nuotata mattutina. E’ il corpo di un uomo in stato di decomposizione avanzata, con polsi e caviglie profondamente incisi. Montalbano giunge alla conclusione che l’uomo è stato assassinato un paio di mesi prima; le correnti hanno trascinato il corpo sulla spiaggia di Marinella, ma il luogo del delitto non è quello. Mentre parla con Ciccio Albanese al porto di Vigata, Montalbano assiste allo sbarco di clandestini da una motovedetta appena attraccata al molo. Ne scendono uomini, donne, bambini. Uno di questi ultimi, otto anni circa, appena messo piede sulla banchina cerca di fuggire; sembra impaurito. Montalbano lo raggiunge, lo prende per mano e lo riaccompagna dalla madre, che nella foga di corrergli incontro cade e si sloga una caviglia.

Rai 2 – 21:20 – Stasera tutto è possibile – Torna lo show più pazzo e divertente della tv. La quinta edizione di Stasera tutto è possibile in prima serata su Rai Due, con un nuovo conduttore: Stefano De Martino. Sarà lui il padrone di casa del comedy show che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico.

Rai 3 – 21:20 – Report – Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA COMPAGNIA DELL’ANELLO – 1 PARTE – Primo capitolo della trilogia tratta dall’omonimo romanzo di Tolkien. Sauron, l’Oscuro Sire di Mordor, ha perso in battaglia l’Unico – il piu’ forte dei venti Anelli del Potere, capace di dominare tutti gli altri – e intende reimpossessarsene: scatena percio’ le forze del Male contro la Compagnia dei Nove, che invece vuole distruggere l’Anello gettandolo nella Voragine del Fato.

Italia 1 – 21:21 – COSI’ E’ LA VITA – 1 PARTE – Stavolta Aldo Giovanni e Giacomo sono rispettivamente un detenuto, un poliziotto e un inventore di giocattoli.Aldo, detto Bancomat, riesce a sequestrare sia Giovanni che Giacomo e insieme si mettono in fuga per l’italia.

Rai Movie – 21:10 – Bandolero! – Dee Bishop e la sua banda, catturati dopo una rapina alla banca, vengono condannati all’impiccagione. Mace, fratello di Dee, li salva il giorno dell’esecuzione. La banda, con una donna come ostaggio, si rifugia in Messico, nella regione dove imperversano feroci bandoleros. Inseguiti dallo sceriffo, arrivano alla resa dei conti.