Stasera in tv, le prime serate del 27 dicembre 2019

Anche stasera Cultura a Colori ha selezionato per voi le migliori prime serate del palinsesto televisivo.

Rai 1

21.25 La porta dei sogni

Emotainment show condotto da Mara Venier che racconta le storie di persone che vogliono realizzare il sogno di una vita o che vogliono ricongiungersi …

Rai 2

21.20 Saving Mrs Banks

Rai 3

21.20 Un matrimonio da favola

Margarita, la bellissima figlia di El Comandante leader indiscusso di un paese caraibico, e’ prossima alle nozze con Pineda, il vice del dittatore sce…

Rai 4

21.11 Eragon

Nel regno di Alagaesia, il giovane Eragon si imbatte in un magico uovo di drago: il suo destino e’ quello di diventare un cavaliere dei draghi, come l…

Rete 4

21.20 Cr4 La Repubblica delle donne

Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile …

Canale 5

21.21 La Vita è bella

Verso la fine degli anni Trenta in Toscana, due giovanottelli lasciano la campagna per trasferirsi in citta’. Guido, il piu’ vivace, vuole aprire una …

Italia 1

21.20 Fred Claus – Un fratello sotto l’albero

Santa Claus ha un fratello maggiore, Fred, che per tutta la vita ha dovuto sopportare il confronto con lui, niente popodimeno che Babbo Natale. Arrest…

Canale 20

21.04 Timeline

Tratto dal bestseller di Michael Crichton, questo racconto narra le avventure di alcuni archeologi che per loro delizia hanno l’opportunità di tornare…