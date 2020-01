Stasera in tv, le prime serate del 27 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – La guerra e’ finita – 3a puntata (Fiction)

21.25

Davide cerca di capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civil e. Nel frattempo Miriam e Mattia sono sempre più vicini, come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano invita ad andare con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Terenzi, presentandola come sua fidanzata. Ma Giulia, con solando Davide che ha sempre meno speranze di ritrovare il figlio Daniele, si avvicina sempre di più a lui…

RAI 2 – 911 – Stagione 2 Episodio 7 – Fantasmi (Telefilm)

21.20

Dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, Bobby e la sua squadra prestano soccorso ad un escursionista caduto dalla scogliera. L’uomo si salva, ma dichiara di non aver fatto nessuna chiamata…

RAI 3 – Presa diretta – Attacco al Papa (Attualità)

21.20

PresaDiretta riprende a viaggiare e a raccontare il paese. Sette puntate di strettissima attualità, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di entrare nelle contraddizioni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende.

RETE 4 – Quarta repubblica (Approfondimento)

21.25

Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 – Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

21.20

Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

ITALIA 1 – I mercenari 3 (Film)



21.20

Barney (Sylvester Stallone), Christmas (Jason Statham) e il resto della squadra dei Mercenari viene faccia a faccia con Conrad Stonebanks (Mel Gibson), colui che anni prima aveva co-fondato il gruppo insieme a Barney. Poiché Stonebanks era divenuto uno spietato trafficante d’armi, Barney era stato costretto a ucciderlo o, almeno, cosi’ tutti credevano. Stonebanks, invece, è riuscito a sopravvivere e ha fatto come sua missione quella di porre fine ai Mercenari. Per scongiurare tale ipotesi, Barney decide di reclutare nuovi membri più giovani, veloci e tecnologicamente esperti.

RAI MOVIE – Il duello (Film)

21.10

Texas, 1887. Abraham Brant, noto a tutti come “il predicatore”, ha una straordinaria presa su tutti gli abitanti di Monte Hermon, una cittadina di frontiera, nonostante lo seguano storie di guerra, uccisioni ed eventi inspiegabili. Non lontano dall’isolata località, una sfilza di cadaveri inizia ad apparire sulle rive del Rio Grande e, per capirne l’origine, il ranger David Kingston arriva con la moglie Marisol a Monte Hermon. Per uno strano scherzo del destino, David riconosce in Abraham colui che, da bambino, vide uccidere suo padre in un cruento duello. Combattuto tra il seguire la legge o il proprio bisogno di vendetta, Kingston scoprirà presto che niente di ciò che riguarda Abraham, Monte Hermon e gli omicidi, è come sembra.