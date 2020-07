Stasera in tv, le prime serate del 27 luglio 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il giovane Montalbano 2 – La transazione – Sono passati tre mesi da quando Livia e Salvo hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione. E come spesso accade in questi casi, la riflessione si è trasformata in distacco, lontananza, silenzio. In tre mesi, Salvo non ha mai chiamato Livia, e Livia non ha mai chiamato Salvo. Quando si è giovani, è difficile capire che cosa è giusto fare, e si rischia di rovinare anche le cose belle. Perfino Augello ora è meno ottimista sulla possibilità di Montalbano di recuperare la sua storia con la ragazza genovese. Tanto che vorrebbe presentargli delle amiche della sua fidanzata del momento. Ma Salvo è malinconico e scostante, tanto che perfino Adelina si accorge che non ha più appetito e si ripromette di preparargli i suoi famosi arancini per farlo stare meglio.

Rai 2 – 21:20 – A Sud di Made in Sud – I momenti migliori dell’edizione 2020 del tradizionale Show comico partenopeo di Raidue.

Rai 3 – 21:20 – Bodyguard – David Budd, eroico ma travagliato veterano di guerra, è ora un operativo della polizia specializzato nella protezione personale. Quando gli viene assegnato il compito di proteggere il segretario di stato Julia Montague, la cui politica rappresenta tutto ciò David che disprezza, si ritrova combattuto tra il suo dovere e le sue convinzioni.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – UNA MOGLIE BELLISSIMA – 1 PARTE – Mariano, fruttarolo in un paesino della toscana è sposato con Miranda una bellissima donna. Un giorno al mercato Miranda viene notata da un fotografo che le propone di fare un calendario.

Italia 1 – 21:15 – BATTITI LIVE – Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.

Rai Movie – 21:10 – L’ultima carovana – Vittima di un attacco degli Apache, una carovana deve affidarsi all’aiuto di un uomo bianco cresciuto dai Comanche e accusato di omicidio.