Stasera in tv, le prime serate del 27 maggio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Nero a meta’ – Una volta di troppo

Carlo e Malik si ritrovano a indagare sul caso di una ragazza ucraina trovata morta in una valigia all’aeroporto di Roma. Alba prova a resistere alle …

Rai Due 21,20 Poco di Tanto

Gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta visti attraverso gli occhi del comico romano in una vera e propria rievocazione che porterà i telespettatori a v…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,15 Ore 15 17 – Attacco al treno

Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler s’incontrano la prima volta dal preside, sulla panchina dell’anticamera, in attesa di un rimprovero. Sa…

Canale 5 21,20 Tu si que vales

Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucar…

Italia Uno 21,25 La furia dei Titani

Una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si e’ ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio H…