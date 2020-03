Stasera in tv, le prime serate del 28 marzo 2020

“Cosa facciamo stasera prof?””quello che facciamo tutte le sere Mignolo… …TENTARE DI CONQUISTARE IL MONDO!”. Facciamolo però dal divano di casa guardando la tv. Ecco di seguito le migliori prime serate del palinsesto televisivo, selezionate solo per voi.

Rai 1

21.25 VivaRaiPlay! – Il meglio

Il nuovo show di Fiorello in esclusiva su RaiPlay. Una serie di contenuti originali realizzati da Rosario Fiorello e dai suoi ospiti disponibili on de…

Rai 2

21.05 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 6 – Nel mondo reale

Il figlio di un sottufficiale della Marina viene trovato morto quando tutti erano pronti per festeggiare la sua uscita di prigione. Indagando

Rai 3

21.45 Sapiens, un solo pianeta

Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercator…

Rai 4

21.20 Narcos: Mexico – Stagione 1 Episodio 9 – 881 Lope de Vega

Messico, anni ’80. Il criminale Félix Gallardo vuole unificare gli affari dei trafficanti di droga e creare un unico grande cartello di Guadalajara. N…

Rete 4

20.30 Stasera Italia Weekend

A cura della redazione del Tg4, il programma si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5

21.20 Ciao Darwin

100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Italia 1

21.20 Pets

Max e’ un tenero cagnolino che vive con la sua padrona Katie in un piccolo appartamento nel cuore di New York. Un giorno, pero’, la sua quotidianita’ .

Canale 20

21.04 Autobahn – Fuori controllo

Nicholas Hoult, Felicity Jones (“Rogue One”) e i premi Oscar Anthony Hopkins e Ben Kingsley in un action all’ultimo respiro. Per ottenere i soldi nece…

Paramount Channel

21.10 Michael

Michael e’ un Angelo. Caduto sulla terra per l’ultima volta vive nello Iowa. Ma se non fosse per un paio d’ali bianche e lunghissime, parrebbe un uomo..

IRIS

21.10 Ipotesi di complotto

Jerry Fletcher (Gibson) trascorre la sua vita nel timore di un passato che non riesce a ricordare. Ora guida un taxi per le strade di New York, parlan…

Italia 2

21.10 Rise – La setta delle tenebre

Sadie, giovane e affascinante giornalista di L.A. Weekly, sta realizzando un’indagine su una misteriosa setta di presunti antropofaghi che si sta diff…