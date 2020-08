Stasera in tv, le prime serate del 28 agosto 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,10 I migliori anni

Un rimontaggio di 8 puntate con il meglio di tutte e 8 le edizioni de “I Migliori Anni”. Rivedremo i momenti più suggesti vi ed emozionanti di uno spe…

Rai Due 21,15 Mai fidarsi del mio vicino

Quando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua condotta sbagliata a scuola, conosce e s’innamora di John, un ragazzo che da poco si è trasfe…

Rai Tre 21,20 Miami Beach

Un padre separato parte alla volta della Gran Bretagna con la nuova fidanzata e la figlia decide di seguirlo per coprire la sua vera intenzione di and…

Rete 4 21,15 Il collezionista

Un padre separato parte alla volta della Gran Bretagna con la nuova fidanzata e la figlia decide di seguirlo per coprire la sua vera intenzione di and…

Canale 5 21,20 Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato

Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, anche lui avvocato di successo, e rampollo di una fam…

Italia Uno 21,25 Io sono leggenda

Un virus tremendo, nato originariamente dalla ricerca sul cancro e “sfuggito di mano” ai ricercatori, trasforma le persone in animali rabbiosi…