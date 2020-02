Stasera in tv, le prime serate del 28 febbraio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 La Corrida

Era il 1968 e debuttava in radio “La Corrida”, nata da un’idea dell’indimenticato Corrado e Riccardo Mantoni: ora, a distanza di 50 anni, Carlo Conti …

Rai Due 21,20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 5

Shaun affronta il suo primo intervento. Il caso si rivela complicato e, nonostante Shaun abbia un’idea geniale, sarà Andrews a portare a termine l’ope…

Rai Tre 21,20 Mister Felicita’

Martino e’ un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilita’ la giovane so…

Rete 4 21,25 Quarto grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolt…

Canale 5 21,20 Amici di Maria

Vivi in compagnia dei ragazzi le emozioni e i momenti piu’ difficili della loro preparazione artistica, le sfide a cui sono chiamati dai loro insegnan..

StItalia Uno 21,20 Red

Frank Moses, ex agente segreto della CIA, vive una vita tranquilla e appartata con la compagna Sarah. Poi, l’arrivo di un commando armato deciso a ucc…