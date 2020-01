Stasera in tv, le prime serate del 28 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Calcio – Coppa Italia – Milan Vs Torino (Sport)

20.30

Coppa Italia 2019 2020 Milan – Torino.

RAI 2 – Piacere, sono un po’ incinta (Film)

21.20

Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che aspettare l’uomo giusto e’ una perdita di tempo. E poiche’ tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Se non che, proprio il giorno deciso per l’intervento, incontra Stan (Alex O’Loughlin) e tutto prende una piega nuova e inaspettata.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.27

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – New Amsterdam – New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 7 – Bravi soldati (Telefilm)

21.20

Reynolds prende in carico Makayla, un’adolescente malata di leucemia il cui padre le dona il suo midollo per poi sparire nel nulla.

ITALIA 1 – La pupa e il secchione e viceversa (Show)

21.20

Pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilità fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione. Condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani e tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura.

RAI MOVIE – Passione sinistra (Film)



21.10

Nata da una famiglia non certo ricca e fidanzata con il giovane scrittore Bernardo (Vinicio Marchioni), Nina (Valentina Lodovini) è cresciuta con forti valori di sinistra che non esita a mettere in evidenza tutte le volte che si ritrova di fronte ai comportamenti superficiali dei componenti e sostenitori della destra politica. Giulio (Alessandro Preziosi), invece, è il figlio di una ricca famiglia di industriali, poco interessato a condividere le sue idee politiche chiaramente di destra e attento a godersi la vita con la fidanzata Simonetta (Eva Riccobono). Un incontro fortuito farà si’ che i destini di Nina e Giulio si incontrino e che dalla loro iniziale antipatia esploda una passione capace di far passare in secondo piano differenze ideologiche e culturali.