Stasera in tv, le prime serate del 28 luglio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Sorelle (Fiction)



21.25

Chiara è un brillante avvocato, single, che vive a Roma dopo aver chiuso i contatti con la città dov’è cresciuta, Matera, a causa di gravi incomprensioni con la sorella Elena, separata con tre figli, e con la madre Antonia, che accusa lievi sintomi di demenza. La misteriosa sparizione di Elena costringe Chiara a tornare a Matera e a fare i conti con il suo grande amore, finito per un atroce tradimento.

Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 23 Episodio 11 – Tra la vita e la morte (Telefilm)



21.45

Durante l’inseguimento di un sequestratore, avviene un incidente e Semir rimane ferito così gravemente che cade in coma.

RAI 3 – Bodyguard (SerieTV)

21.20

David Budd, eroico ma travagliato veterano di guerra, è ora un operativo della polizia specializzato nella protezione personale. Quando gli viene assegnato il compito di proteggere il segretario di stato Julia Montague, la cui politica rappresenta tutto ciò David che disprezza, si ritrova combattuto tra il suo dovere e le sue convinzioni.

RETE 4 – Giù al nord (Film)

21.27

Direttore di un ufficio postale in una cittadina dell’entroterra francese desidera ardentemente essere trasferito in una città sulla costa, anche per lo stato di salute della moglie, soggetta a depressione. I suoi desideri vengono esauditi se non che viene trasferito sulla costa ma al nord. La cittadina sembra abitata solo da rozzi contadini che parlano un dialetto incomprensibile.

CANALE 5 – Temptation Island (Reality)



21.20

Il reality in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

ITALIA 1 – Chicago P.D. – Stagione 6 Episodio 12 – Collera (Telefilm)

21.20

L’intelligence, nonostante il veto di Kelton, decide di provare a incastrare Matthew Garrett un criminale con cui Halstead ha un conto in sospeso.

RAI MOVIE – In nome di mia figlia (Film)



21.10

Nel luglio 1982, Andre’ Bamberski apprende della morte della quattordicenne figlia Kalinka, avvenuta mentre era in vacanza in Germania con la madre e il patrigno. Rapidamente, le circostanze spingono Andre’ a nutrire diversi sospetti sul decesso, tanto piu’ che l’atteggiamento del patrigno, il dottor Krombach, gli appare insolito e il referto dell’autopsia approssimativo. Convinto della responsabilita’ dell’uomo, Bamberski inizia una lunga lotta per la giustizia che andra’ avanti per 27 anni e diventera’ l’unica ragione della sua vita.