Stasera in tv, le prime serate del 28 maggio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,20 Vivi e lascia vivere – Stagione 1 Episodio 11 – La minaccia

In ospedale tutta la famiglia è in ansia per la salute di Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell’incidente di Giovanni e decide di ri…

Rai Due 21,20 Morte sulla scogliera

Il capo della polizia Kessler indaga su un caso spinoso, a 4 anni dall’omicidio di una studentessa. Il presunto suicidio di un uomo, Jacob, si complic…

Rai Tre 21,20 Air Force One

Dopo una visita ufficiale a Mosca alcuni terroristi si infiltrano nell’aereo presidenziale e durante il volo prendono in ostaggio l’equipaggio. Il pre…

Rete 4 21,25 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 Femmine contro maschi

Sequel di Maschi contro Femmine scontri e incontri tragicomici tra la realtà maschile e quella femminile. In questo capitolo vengono approfondite le s…

Italia Uno 21,25 Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2

Katniss Everdeen ha accettato il suo ruolo di Ghiandaia Imitatrice, icona della ribellione, e si rende conto che non deve piu’ combattere solo per la …