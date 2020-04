Stasera in tv, le prime serate del 29 aprile 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Meraviglie – La Penisola dei tesori – Un viaggio nella storia (Documentario)

21.25

Un viaggio nella storia: dai reperti etruschi alle ville rinascimentali in Veneto. In questa puntata Alberto Angela ci accompagna tra gli straordinari scenari di Castel del Monte e dei Trulli di Alberobello in Puglia.

RAI 2 – La Compagnia del Cigno – L’arrivo di Matteo (Fiction)

21.20

Matteo è un giovane violinista che parte da Amatrice, la sua città distrutta dalla furia del terremoto, per raggiungere Milano dove ha intenzione di studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. Il talento di Matteo viene subito notato dal prof. Luca Marioni, che tutti chiamano “il bastardo” per i suoi modi bruti e diretti, che insiste per inserirlo nell’orchestra come primo violino.

RAI 3 – Chi l’ha visto? (Attualità)

21.20

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta.

RETE 4 – Stasera Italia – Speciale (Attualità)

21.25

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

CANALE 5 – Tu si que vales (Show)



21.20

Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara.

ITALIA 1 – E.T. L’extraterrestre (Film)



21.32

Un extraterrestre è abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un’amicizia, ma l’alieno (battezzato E.T.) ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi. Sarà proprio grazie ai ragazzi che riuscirà a sfuggire agli agguati di militari e scienziati. Commovente storia di un “diverso” aiutato dai puri dai bambini contro la freddezza degli adulti e delle istituzioni.

RAI MOVIE – Chi m’ha visto (Film)

21.10

“Chi m’ha visto”, racconta la storia rocambolesca, comica e grottesca di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso. D’altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. E allora, con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di paese” , decide di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé, e organizza la propria sparizione.