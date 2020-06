Stasera in tv, le prime serate del 29 giugno 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il giovane Montalbano – Il terzo segreto – Montalbano si trova ad indagare su due casi molto diversi: l’omicidio di un giovane muratore albanese che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata… Due casi complicati in cui Montalbano coinvolge anche Catarella, che ha modo di dimostrare il suo coraggio. Va a finire che Montalbano si dimentica di Livia, che per ripicca decide di risvegliare la sua gelosia. E così Montalbano finisce per immaginarsi una tresca tra la sua fidanzata e ilvicecommissario Augello..

Rai 2 – 21:20 – Made in Sud – Torna su Rai2 la comicità “Made in sud”, il celebre show comico, prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni con tante novità, a partire dalla conduzione, affidata a Stefano De Martino al suo debutto al fianco di Fatima Trotta. Il programma vedrà la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci e di Biagio Izzo. Nato e cresciuto tra il Vesuvio e il mare, Stefano De Martino sarà, accanto alla “veterana” Fatima Trotta, il padrone di casa dello show che per sette puntate andrà in diretta dall’Auditorium del Centro di Produzione TV di Napoli, con la regia di Sergio Colabona. Sul palco si alterneranno comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti non solo dalle aree del Sud Italia. Il cast sarà arricchito da un corpo di ballo di otto elementi diretto dal coreografo Fabrizio Mainini. Il programma vedrà la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci e di Biagio Izzo.

Rai 3 – 21:20 – Attacco al potere – Un autobus esplode a Brooklyn: comincia cosi’ la campagna del terrore che gli integralisti islamici hanno dichiarato agli americani. A fronteggiare l’escalation di violenza ci sono Anthony ‘Hub’ Hubbard, capo della Task Force Antiterrorismo dell’Fbi, e il generale William Devereaux, un militare cauto e riflessivo che sa come affrontare il nemico. I due possono contare sull’aiuto di Elise, agente della Cia infiltrata nella comunita’ arabo-americana.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – Appuntamento con l’amore – Il giorno di San Valentino ne succedono di tutti i colori ai protagonisti di questa americanissima commedia romantica ambientata a Los Angeles. Chi è deluso, chi scopre di essere tradito, chi invece si rincuora e riscopre l’amore. Insomma i soliti cliché.

Italia 1 – 21:15 – LE IENE PRESENTANO COM’E’ MORTO MARCO PANTANI? – Speciale dedicato alla tragica morte di Marco Pantani.

Rai Movie – 21:10 – Zorro – Don Diego de La Vega, alias Zorro, prende l’identita’ del governatore di Nuova Aragona per meglio combattere il feroce colonnello Huerta.