Stasera in tv, le prime serate del 29 luglio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 SuperQuark

Perché è così difficile fare a meno dei combustibili fossili, come si può accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite? L’abbiamo capit…

Rai Due 21,15 N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 17

Un SEAL, imbarcato su un sottomarino di ultima generazione, muore durante un’immersione di routine. Nel frattempo, Ducky è al suo ultimo giorno di lav…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,15 Mediterraneo

Le avventure tragicomiche di alcuni soldati italiani in occupazione di una isola greca isolata e senza nessun interesse strategico. Vinse l’Oscar come…

Canale 5 21,20 Come sorelle – Stagione 1 Episodio 4

Dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta e’ bruciato nell’incendio, tutti cercano una soluzione per risolvere il problema. Ipek si r…

Italia Uno 21,15 Chicago Fire – Stagione 7 Episodio 12

La Squadra viene chiamata per un incidente motociclistico. L’uomo coinvolto muore, ma non ci sono testimoni. La versione del poliziotto giunto sulla s…