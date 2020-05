Stasera in tv, le prime serate del 29 maggio 2020

Anche stasera Cultura a Colori ha selezionato per voi le migliori prime serate del palinsesto televisivo.

Rai 1

21.25 Il figlio della luna (Film)

La storia vera del fisico nucleare Fulvio Frisone affetto da tetraplegia spastica distonica grave al punto da impedirgli persino di parlare.

Rai 2

21.20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 11 – Un cuore a meta’ (Telefilm)

Dopo aver ricevuto la notizia della morte della madre, Phineas scappa di casa. Gibbs, soffocato dai sensi di colpa, coinvolge tutti, compresa Ziva, ne…

Rai 3

21.20 Euforia (Film)

Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nel la piccola cittadina di prov..

Rai 4

21.21 Aftermath – La vendetta (Film)

La moglie e il figlio dell’architetto Roman Melnyk muoiono in un incidente aereo apparentemente provocato da un errore del controllore del traffico ae…

Rai Movie

21.10 La verita’ negata (Film)

Nel 1996 il saggista britannico negazionista ed esperto di Adolf Hitler David Irving intento’ una causa di diffamazione contro l’editore Penguin Books…

Rete 4

21.25 Quarto grado (Inchieste)

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolt…

Italia 1

21.30 Fast And Furious (Film)

Poliziotto infiltrato nel mondo delle corse automibilistiche clandestine, indaga su una banda di un certo Toretto coinvolta in loschi traffici e attiv…

Canale 5

21.20 Amici speciali (Show)

“Amici Speciali”, nuovo format condotto da Maria De Filippi, è Una maratona artistica di 4 puntate nel segno della solidarietà, con un cast composto d.

Canale 20

21.05 Last Vegas (Film)

Quattro amici per la pelle, Billy, Paddy, Sam e Archie, crescono nell’America di fine anni ’50. Insieme costituiscono un gruppo, i Flatbush Four, in c…

Mediaset Premium canale 330

21.15 Shazam! (Film)

Creato da Bill Parker e C. C. Beck nel 1939, Shazam era allora noto come Capitan Marvel. Billy Batson e’ un bambino che scopre di avere una serie di p…