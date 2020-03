Stasera in tv, le prime serate del 29 marzo 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,20 Bella da morire – Stagione 1

In nome della verità, Eva diffonde il video dell’interrogatorio con cui ha estorto la falsa confessione alla donna delle pulizie di Graziano provocand…

Rai Due 21,20 Che tempo che fa

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Litt…

Rai Tre 21,25 Suburbicon

Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente, e il figlio Nicky. La sorella gemella ..

Rete 4 21,20 Un’ottima Annata – A Good Year

Uomo d’affari poco socievole si ritrova in Provenza per i funerali dello zio. Una volta qui si staccherà dal mondo dei soldi e degli affari per fare u…

Canale 5 21,25 Live Non e’ la d’Urso

Il nuovo prime time di Barbara d’Urso, targato Videonews. Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si raccont…

Italia Uno 21,20 Point Break 2015

Nel remake del thriller che ha segnato una generazione ritroviamo l’agente dell’FBI Johnny Utah che, per sgominare una gang di ladri spericolati, dovr…