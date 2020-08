Stasera in tv, le prime serate del 3 agosto 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il giovane Montalbano 2 – Il ladro onesto – Montalbano ha recuperato il suo rapporto con Livia e ha capito che deve dare una svolta alla sua vita. La paura della ragazza ha un suo fondamento: non tutti possono essere abbastanza forti per accettare l’idea che la persona che ami possa rischiare ogni giorno la vita. Quindi Salvo ha preso la decisione di chiedere al questore Alabiso il trasferimento a Genova per stare più vicino alla sua fidanzata, ma anche per staccare il cordone ombelicale che lo lega alla sua terra, impedendogli di crescere. Il questore accetta a malincuore di favorire la pratica di trasferimento…

Rai 2 – 21:20 – Hawaii Five – 0 Estraneo solo per un giorno – Mary, la sorella di McGarrett, è in visita sull’isola e alloggia per qualche giorno in una casa affittata su Internet. Tuttavia, la sua vacanza dedicata al puro relax rischia di svanire quando viene incuriosita dall’insolito comportamento del suo vicino. Nel frattempo, il resto della Five-0 indaga sulla misteriosa morte di un conducente e del suo passeggero.

Rai 3 – 21:20 – Bodyguard – David Budd, eroico ma travagliato veterano di guerra, è ora un operativo della polizia specializzato nella protezione personale. Quando gli viene assegnato il compito di proteggere il segretario di stato Julia Montague, la cui politica rappresenta tutto ciò David che disprezza, si ritrova combattuto tra il suo dovere e le sue convinzioni.

Rete 4 – 21:29 – COBRA – 1 PARTE – Mario Cobretti, detto Cobra, e’ un agente antiterrorismo abbonato alle missioni piu’ folli e pericolose. Gli viene affidata la sicurezza di una modella scampata all’ennesima strage portata a termine da una banda di efferati criminali. La ragazza e’ inseguita dal capo dei killer, ma puo’ stare tranquilla: Cobra e’ un vero duro e alla fine sgomina la gang facendo polpette del suo sanguinario leader.

Canale 5 – 21:21 – IL PESCE INNAMORATO – 1 PARTE – Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. Adesso, a trent’anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli “Il pesce innamorato”, un racconto che aveva scritto da bambino. Il successo arriva fulmineo e per Arturo nulla e’ piu’ come prima. In un lussuoso albergo conosce Matilde e il colpo di fulmine e’ immediato.

Italia 1 – 21:10 – BATTITI LIVE – Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.

Rai Movie – 21:10 – Bandolero! – Dee Bishop e la sua banda, catturati dopo una rapina alla banca, vengono condannati all’impiccagione. Mace, fratello di Dee, li salva il giorno dell’esecuzione. La banda, con una donna come ostaggio, si rifugia in Messico, nella regione dove imperversano feroci bandoleros. Inseguiti dallo sceriffo, arrivano alla resa dei conti.