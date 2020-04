Stasera in tv, le prime serate del 3 aprile 2020

Come di consueto vi consigliamo le migliori prime serate del palinsesto televisivo e delle piattaforme streaming. Tutti in super hype per la quarta stagione de “La casa di carta”, disponibile su Netflix da stamattina alle 9.

Rai 1

21.25 Gifted

Frank Adler e’ un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni figlia di sua sorella, una matematica assolutamente geniale. Anche Mary e’ st…

Rai 2

21.20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 13 – Amore e morte

Shaun tenta in tutti i modi di rendere appagante il rapporto con Carly. Intanto, Morgan si trova ad affrontare un caso che la riguarda da vicino: quel…

Rai 3

21.20 Passeggeri notturni

Tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio all’interno delle raccolte Passeggeri Notturni e Non esiste saggezza, racconta di d Enrico, speaker di Radi…

Rai 4

21.20 Outcast – l’ultimo templare

Durante il XII secolo, quando l’erede al trono imperiale cinese diventa bersaglio del disprezzato fratello maggiore, l’unica speranza di salvezza del …

Canale 5

20.40 striscia la notizia

Storico programma satirico di Antonio Ricci che prende alla berlina la politica, la societa’ e la stessa tv. Ampio spazio a servizi-denuncia contro gl…

Italia 1

21.26 Run all night

Jimmy Conlon e’ un ex killer professionista, amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire, tormentato da innumerevoli sensi di colpa per i suoi crimini…

Canale 20

21.05 Austin la spia che ci provava

Mentre, nel 1999, sta trascorrendo la sua luna di miele Austin viene a scoprire che il Dottor Male si e’ fatto catapultare nei favolosi anni Sessanta….

Rete 4

21.26 Quarto grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolt…

Italia 2

21.20 ESP 2 – Fenomeni paranormali

Mentre cerca di capire che cosa e’ successo a Sean Rogerson, protagonista di “ESP. Fenomeni paranormali”, film da cui e’ ossessionato, Alex Wr…

Novità Netflix

“Community”, la serie completa dal primo aprile

“La casa di carta”, la quarta parte dal 3 aprile