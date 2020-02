Stasera in tv, le prime serate del 3 febbraio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

RAI UNO 21,25 La guerra e’ finita – 4a puntata

E’ arrivato il momento della verità e del dolore, ma anche quello in cui voltare pagina. Davide ha scoperto la vera ident ità di Mattia e questi dovrà…

RAI DUE 21,20 911 – Stagione 2 Episodio 10

È arrivato Natale e Bobby si prepara a festeggiarlo con Athena, ma le cose si fanno imbarazzanti quando quest’ultima gl i propone di andare a vivere c…

RAI TRE 21,20 Presa diretta – L’ultima Ape

Perché gli insetti sono così importanti per le sorti dell’umanità? Perché dagli insetti impollinatori dipendono i tre quarti delle principali colture …

RETE 4 21,15 Quarta repubblica

Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 21,20 Grande Fratello Vip 2020

Il Grande Fratello VIP è la versione VIP del Grande Fratello. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidi…

ITALIA UNO 21,25 A Quiet Place – Un posto tranquillo

John Krasinski dirige e interpreta l’horror rivelazione del 2018 con Emily Blunt. Una famiglia e’ costretta a vivere senza fare rumore per salvarsi da…