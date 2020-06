Stasera in tv, le prime serate del 3 giugno 2020

Come ogni sera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Nero a metà – Sorelle – Per amore – Una giovane donna viene ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Per Carlo e Malik, il caso non sembra essere di facile risoluzione. Intanto, emergono nuovi dettagli sul caso Bosca.

Rai 2 – 21:20 – La signora di Purity Falls – Dopo la morte improvvisa del marito, Nicole e i figli, Jason di 18 anni e Justine di 16, si trasferiscono a Purity Falls. Qui conoscono Courtney McQueen, un’imprenditrice di successo, simpatica e pericolosa…

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? – La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita’ di telefonare in diretta.

Rete 4 – 21:29 – VENDETTA: UNA STORIA D’AMORE – 1 PARTE – A mezzanotte del 4 luglio, Teena viene stuprata mentre sta tornando a casa con la figlia dodicenne Bethie, che assiste alla scena. Quando i carnefici assumono un procuratore di grido per difenderli, Droomor, ufficiale di polizia recatosi per primo sul luogo dell’incidente, inizia a indagare.

Canale 5 – 21:20 – TU SI QUE VALES – Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara.

Italia 1 – 21:20 – KING KONG – 1 PARTE – Il regista indipendente Carl Denham (Jack Black) tenta di risollevare le sue sorti girando un documentario nella sconosciuta Skull Island, al largo di Sumatra. Parte per la spedizione accompagnato dall’attrice Ann Darrow (Naomi Watts) e dal drammaturgo Jack Driscoll (Adrien Brody). Giunti a destinazione, il gruppo si imbatte in tribù selvaggie, animali preistorici ma soprattutto in un enorme gorilla, King Kong, il quale sembra avere, però, un feeling particolare con la bella Ann… CURIOSITA’: Dopo la trilogia de “Il Signore degli Anelli” il regista Peter Jackson torna dietro la macchina da presa per dirigere il grande sogno della sua vita, King Kong. Da sempre pallino del regista neozelandese e suo film preferito, “King Kong” appare qui in una versione più forte e ricca di effetti speciali rispetto alle edizioni precedenti che hanno segnato la storia del cinema. Nel cast un reduce della trilogia: Andy Serkis, che dava corpo a Gollum, veste qui i ‘panni’ del leggendario scimmione. Per entrare nella parte Serkis si è recato in Rwanda per studiare gli scimmioni studiati dagli allievi della celebre etologa Diane Fossey. Andy Serkis fa una comparsata nel film per far vedere finalmente la sua faccia: è il cuoco tuttofare Lumpy.

Rai Movie – 21:10 – I vitelloni – Sono cinque in una cittadina romagnola dell’Adriatico, i giovanotti non ancora occupati, ne’ ricchi ne’ poveri, irresponsabili e velleitari figli di mamma. Che fanno? Piccoli divertimenti, piccole miserie, piccoli squallori, noia grande. Soltanto Moraldo va in citta’. Tra loro campeggia Alberto (Sordi), punto di fusione di violenza satirica, grottesco, patetismo. Leone d’Argento a Venezia, e’ il film dello scanzonato omaggio alla Rimini dell’adolescenza del regista.