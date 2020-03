Stasera in tv, le prime serate del 3 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Don Matteo – Stagione 12 Episodio 7 – Non rubare (Fiction)

21.25

Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la rag azza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto…

RAI 2 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

21.20

10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailan dese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.27

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – Cinquanta sfumature di nero (Film)

21.22

Nel secondo capitolo, Christian Grey cerca di persuadere Ana Steele a tornare nella sua vita: lei accetta ma, questa volta, alle sue condizioni. I due iniziano cosi’ a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

RAI MOVIE –Gli sdraiati (Film)



21.10

Francesca Archibugi dirige Claudio Bisio in una commedia sull’Italia di oggi, vista attraverso il rapporto conflittuale fra un padre e il figlio adolescente. Dal romanzo di Michele Serra.