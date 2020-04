Stasera in tv, le prime serate del 30 aprile 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Un nuovo giorno Andrea Bocelli

Nelle splendide cornici del Colosseo, dell’Arena di Verona e del Teatro del Silenzio, Andrea Bocelli insieme ad una grand e Orchestra sarà il protagon…

Rai Due 21,20 Finalmente Sposi

Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavor…

Rai Tre 21,20 Cartabianca

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un facc…

Rete 4 21,15 Fuori dal coro

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

Canale 5 21,20 Karol – Un papa rimasto uomo

Dopo l’elezione avvenuta il 22 ottobre 1978, Giovanni Paolo II inizia il pontificato che lo vedra’ per 25 anni impegnato su vari fronti religiosi, soc…

Italia Uno 21,25 Le Iene Show

Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai. – Servizi di cronac…