Stasera in tv, le prime serate del 30 dicembre 2019

Anche stasera Cultura a Colori ha selezionato per voi le migliori serate del palinsesto televisivo.

Rai 1

21.25 Ballerina

Incantevole film d’animazione sull’importanza di inseguire sempre i propri sogni. Appassionata di danza classica, Felicie fugge dalla rurale Bretagna con l’obiettivo di esibirsi all’Opera di Parigi.

Rai 2

21.20 911 – Stagione 1 Episodio 1 – Emergenze

La serie segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, sia sul lavoro che nella vita privata.

Rai 3

21.00 I Miserabili

Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 ann…

Rai 4

21.09 A – Team

Un gruppo di veterani della guerra del golfo, accusato di un crimine che non ha commesso, utilizzera’ tutte le esperienze apprese in guerra per evader…

Rete 4

21.25 Mountains La vita sopra le nuvole – Himalaya 1a parte

Un viaggio suggestivo verso due catene montuose più iconiche del pianeta: Montagne Rocciose e Himalaya. Troveremo cime innevate e vallate nascoste, an..

Canale 5

21.20 Vasco Rossi Live

Diretto da Pepsy Romanoff, è il docu-film su Vasco Rossi, la sua musica e il suo pubblico: da come nasce la scaletta ?perfetta? di un concerto fino al…

Italia 1

21.23 Un amico molto speciale

E’ la vigilia di Natale e Anthony, un bambino di sei anni, ha una sola idea in mente: incontrare Babbo Natale e fare un giro sulla sua slitta. Cosi’, …

Canale 20

21.04 Hellboy, The golden Army

Dopo la rottura di un’antica tregua fra la razza umana e l’invisibile regno fantastico, l’Inferno sta per scatenarsi ancora una volta sulla Terra. Un …