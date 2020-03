Stasera in tv, le prime serate del 30 marzo 2020

Anche stasera ci pensa Cultura A Colori al vostro intrattenimento serale televisivo. Di seguito la programmazione, in prima serata, di questo lunedì 30 marzo 2020.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo – Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.

Rai 2 – 21:20 – Stasera tutto è possibile – Torna lo show più pazzo e divertente della tv. La quinta edizione di Stasera tutto è possibile in prima serata su Rai Due, con un nuovo conduttore: Stefano De Martino. Sarà lui il padrone di casa del comedy show che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico.

Rai 3 – 21:20 – Report – La prima puntata della nuova stagione è interamente dedicata alla pandemia di Covid-19. Andremo dove tutto è cominciato e dove il peggio sembra finalmente passato, a Wuhan, per mostrare con immagini esclusive cosa è realmente successo nei compound blindati durante l’emergenza. Dopo Sars e Influenza aviaria, l’Oms ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione e risposta alle pandemie e di aggiornarlo costantemente. L’Italia lo ha fatto? E come? Racconteremo come è nato il contagio tra Lombardia, Veneto ed Emilia, prima e dopo la scoperta del “paziente 1” a Codogno. Sarebbe stato possibile fermarlo per tempo? Andremo poi a vedere come le regioni del Sud, dalla Campania alla Calabria, fino in Sicilia, stanno affrontando l’aumento dei casi. Gli operatori del 118 sono la prima linea della lotta al coronavirus: una ricognizione sui territori per verificare quel che c’è e quello che manca perché lavorino in piena sicurezza. Ricostruiremo infine le difficoltà di un corpo dello Stato in prima linea nelle emergenze: i Vigili del fuoco, coinvolti anche loro nella diffusione del contagio.

Rete 4 – 21:25 – STASERA ITALIA – SPECIALE – Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 – 21:21 – MATRIMONIO A PARIGI – 1 PARTE – Durante una vacanza in Francia, per far visita al figlio Mirko, un industriale milanese abituato ad evadere il fisco con ogni mezzo (Massimo Boldi) incontra Gennaro (Biagio Izzo), un finanziere rispettoso della legge, un onestissimo uomo del Sud. Il destino vuole che le due famiglie si ritrovino nella stessa camera d’albergo e che Mirko s’innamori di Natalina (Diana Del Bufalo), figlia di Gennaro.

Italia 1 – 21:26 – HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE – 1 PARTE – Quinto anno ad Hogwarts per i giovani maghi Harry , Hermione e Ron …Voldemort è ritornato. Nessun membro del Ministero della Magia sembra, o vuole , crederci. Il ministro delle istituzioni magiche ,Cornelius Caramell , è fermo nel suo voler arginare in tutti i modi coloro che oseranno affermare il contrario. Harry, sopravvissuto con il cugino Dudley all’attacco di due Dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano ( civile privo di poteri magici ) . Durante il processo che dovrà decidere le futuri sorti del giovane, Silente riesce abilmente a far reintegrare il ragazzo introducendolo , poi , alla conoscenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici avversari di Voldemort. Mentre l’oscuro signore recluta vecchi servitori di ascendenza pura per raggiungere i suoi scopi, l’esercito “templare” di Silente se la dovrà vedere contro due avversari : i potenti poteri dei Mangiamorte e Caramell, che si ostina a negare il ritorno di Voldemort . Utilizzando i suoi poteri , Caramell fa Rimuovere Silente dalla sua carica di presidenza di Hogwarts ( al suo posto inserisce la perfida Dolores Umbridge ) e questa volta Harry dovrà cavarsela da solo , ma ben presto scopre che i suoi giovani colleghi sono intenti ad aiutarlo nella lotta contro il signore oscuro.

Rai Movie – 21:10 – Vento di passioni – Appassionante storia di tre fratelli a cavallo della prima guerra mondiale.Uno di loro muore in guerra lasciando una fidanzata che verrà sposata da un secondo fratello sebbene lei sia innamorata del terzo fratello che è interpretato da Brad Pitt.