Stasera in tv, le prime serate del 31 dicembre 2019

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,00 L’anno che verra’

L’Anno che Verrà, appuntamento in Prime Time giunto ormai alla l7ma edizione è la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno, anche quest’anno r…

Rai Due 21,20 Gli Aristogatti

Parigi 1810, una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli sono gli unici eredi di una vecchia attrice parigina. Il domestico non accetta di buon o…

Rai Tre 21,15 43o Festival del Circo di Montecarlo

L’arte circense e’ di scena nel Principato di Monaco. Il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo e’ stato fondato nel 1974 da Ranieri III di …

Rete 4 21,27 Harvey

Uno svagato quarantenne fa amicizia con Harvey, un grosso coniglio bianco, che forse e’ solo frutto della sua immaginazione. La sorella, preoccupata, …

Canale 5 20,50 Capodanno in musica

Il capodanno di Canale 5, quest’anno in diretta dall’imponente cornice di Piazza Prefettura a Bari.

Italia Uno 20,15 The Blues Brothers

Jake Blues (John Belushi) e’ appena uscito di galera. Elwood (Dan Aykroyd), suo fratello, gli spiega che, se non si trovano 50 mila dollari da versare…