Stasera in tv, le prime serate del 31 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Musica che unisce (Show)



20.30

Musica che unisce è la risposta alla drammatica emergenza sanitaria generata dal COVID-19. i più grandi artisti musicali italiani, insieme a personaggi dello spettacolo, dello sport e della scienza danno il loro contributo per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile, strenuamente impegnata nella battaglia contro il virus.

RAI 2 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

21.20

10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailan dese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – La ragazza del dipinto (Film)

21.27

Dido Belle, metà bianca e metà nera, nasce sul finire del XVIII secolo dall’unione tra l’aristocratico ammiraglio inglese John Lindsay e una schiava africana. Quando la madre muore, Dido ha solo sei anni e, contro ogni previsione, l’ammiraglio decide di portarla in Inghilterra e farla crescere nella sua casa di famiglia di Kenwood nell’Hampstead. Qui, viene affidata alle cure dello zio, il Conte di Mansfield, per essere educata e cresciuta come la cugina Elizabeth, con tutti i privilegi di una ragazza nelle cui vene scorre sangue nobile. Una volta divenuta donna, pero’, Dido non riesce a trovare marito per via del colore della sua pelle ed e’ costretta a confrontarsi con le barriere di razza e classe.

CANALE 5 – Puoi baciare lo sposo (Film)

21.21

Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore.

ITALIA 1 – Harry Potter e il Principe Mezzosangue (Film)

21.26

Harry Potter è ormai arrivato al suo sesto anno a Hogwarts. Lui e i suoi amici di sempre – Ron e Hermione – sospettano che Draco Malfoy sia diventato un mangiamorte e stia tramando nell’ombra. Alla prima lezione di Pozioni, Harry entra in possesso di un libro usato, appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue e, seguendone le note scritte a mano, riesce splendidamente negli esperimenti…

RAI MOVIE – Song ‘e Napule (Film)



21.10

Napoli. Paco, pianista raffinato e disoccupato, grazie a una raccomandazione e’ riuscito a entrare in Polizia. Tuttavia, la carriera nell’arma poco gli si confa’, tant’e’ che è stato relegato in un deposito giudiziario. Poi, un giorno, arriva la svolta: il commissario Cammarota, mastino dell’anticrimine sulle tracce di un pericoloso killer della camorra – di cui nessuno conosce il volto e per questo detto “O’ fantasma” -, ha bisogno di un poliziotto che sappia suonare il pianoforte per infiltrarsi nella band di “Lollo Love”, noto cantante neomelodico. Il cantante, infatti, si esibirà al matrimonio della figlia del boss di Somma Vesuviana e c’e’ un’alta probabilità che “O’ fantasma” sia presente alla cerimonia. Detto fatto, Paco si ritrova a rischiare la vita in prima linea e a suonare una musica che gli fa schifo, vestito come un cafone. Eppure, questa sarà la svolta della sua vita…