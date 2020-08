Stasera in tv, le prime serate del 4 agosto 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Sorelle – La mancata onestà di Roberto non fa che complicare la situazione sulle indagini per l’omicidio di Elena Silani. Questa nuova versione dei fatti non fa che concentrare tutti i sospetti della polizia sull’ex marito della vittima che viene arrestato suscitando l’incredulità di Chiara.

Rai 2 – 21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – Il primo giorno – La lista – La giovane poliziotta Dana ha il suo primo giorno di lavoro alla Polizia Autostradale. Con fervore, s’immerge nel suo p rimo caso ma, in realtà, il caso è di Semir e Paul…

Rai 3 – 21:20 – 50 Primavere – Aurore Tabort ha gia’ vissuto un momento non facile quando aveva 40 anni. Oramai cinquantenne, si ritrova quasi nonna e senza lavoro. Aurore, pero’, ha un nome da principessa e, aggrappandosi alla vita, inizia a ricercare il suo principe azzurro.

Rete 4 – 21:27 – L’AMORE E’ ETERNO FINCHE’ DURA – 1 PARTE – Gilberto partecipa ad uno ‘speed date’, ovvero un appuntamento su Internet che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne. Quando la moglie Tiziana lo viene a sapere lo caccia di casa. Gilberto trova un primo rifugio a casa di Andrea, il suo socio d’affari, che si è appena fidanzato con Carlotta.

Canale 5 – 21:20 – LO SHOW DEI RECORD – Gerry Scotti conduce l’edizione italiana di uno degli show piu’ famosi del mondo: record incredibili, sfide impossibili ed emozioni senza sosta nel programma che incorona i piu’ incredibili guinness dei primati.

Italia 1 – 21:20 – CHICAGO P.D. – CASI DIMENTICATI – 1aTV – La posizione di “rimanere fuori dalla politica” di Voight è messa alla prova quando l’Intelligence scopre informazioni che riguardano un serial killer.

Rai Movie – 21:10 – Takers – Dopo il fruttuoso colpo a una banca, una banda di rapinatori insospettabili, precisi e ben organizzati decide di prendersi una lunga pausa. Tuttavia, su insistenza di un ex complice appena uscito di galera, il gruppo si lascia coinvolgere nell’assalto a un furgone portavalori, con un piano da mettere insieme in pochi giorni. Il colpo riesce, anche se con molti imprevisti, ma la banda realizza di essere vittima di un sanguinoso doppio gioco. Intanto un poliziotto ha scoperto le loro identit? e ? sulle loro tracce.