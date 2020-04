Stasera in tv, le prime serate del 4 aprile 2020

Anche stasera ci pensa Cultura A Colori al vostro intrattenimento televisivo serale. Di seguito la programmazione, in prima serata, di questo sabato 4 aprile 2020.

Rai 1 – 21:25 – Fiorello in Il meglio di Viva – Rai – Play!” iorestoacasasuraiuno – Il nuovo show di Fiorello in esclusiva su RaiPlay. Una serie di contenuti originali realizzati da Rosario Fiorello e dai suoi ospiti disponibili on demand quando vuoi.

Rai 2 – 21:05 – Petrolio Antivirus – Petrolio Files di stasera dal titolo Antivirus, andrà in onda in diretta, e sarà dedicata al rischio coronavirus. Con Duilio Giammaria si cercherà di rispondere sia alle grandi questioni scientifiche, come quando saranno disponibili una terapia definita e il vaccino, sia alle grandi questioni della vita quotidiana, ovvero come distinguere le buone pratiche dalle ossessioni igieniste, o quali saranno le conseguenze economiche, e quali rimedi adottare. Oppure, quando la prudenza diventa paura irrazionale? Come reagire all’ondata di isteria collettiva? E, infine, il sistema italiano reagisce bene o la frammentazione delle decisioni tra Stato Centrale e Regioni rischia di complicare la scena? Tra i numerosi ospiti della puntata, Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Oms e consigliere per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali, Maria Rita Gismondo, responsabile del laboratorio di microbiologia del Sacco di Milano, Mario Sechi, direttore Agi, Fabrizio Pulvirenti, il medico sopravvissuto all’Ebola, Marcella Panucci, direttore generale Confindustria, Fabio Sbattella, docente di Psicologia delle emergenze all’Università Cattolica e Piero Ling, fondatore di Sloow Food China.

Rai 3 – 21:45 – Sapiens, un solo pianeta – Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire. Un viaggio in otto puntate attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali che collegano mondi diversi.

Rete 4 – 21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND – A cura della redazione del Tg4, il programma si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 – 21:20 – CIAO DARWIN – terre desolate – 100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Italia 1 – 21:26 – NUT JOB: TUTTO MOLTO DIVERTENTE – 1 PARTE – Sully e i suoi amici Buddy, Angie e Precious scoprono che il sindaco di Oakton City ha intenzione di far costruire un imponente parco di divertimenti laddove loro, insieme ad altri amici animali, hanno casa. Al fine di proteggere il loro parco verde dalle mire del primo cittadino, uniranno le loro forze a quelle della figlia del sindaco e di un guardiano di animali fuori dal normale.

Rai Movie – 21:10 – Vita di Pi – Pi Patel e’ il giovane figlio del proprietario di uno zoo indiano e, vivendo a stretto contatto con gli animali, ha imparato a conoscerne abitudini e caratteri con precisione enciclopedica. Pi e la sua famiglia, pero’, sono costretti a lasciare l’India e si imbarcano per il Canada portandosi appresso alcuni degli animali dello zoo ma la nave su cui viaggiano affonda e dal naufragio si salvano solo lui e la gigantesca tigre del Bengala che Pi chiama Richard Parker. In balia delle acque dell’oceano per 227 giorni, Pi riesce a salvarsi dagli istinti feroci di Parker grazie alle sue conoscenze e all’anomalo rapporto che tra loro si crea.