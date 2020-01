Stasera in tv, le prime serate del 4 gennaio 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori – La prima puntata prende le mosse da Capri, un’isola dove si sono intrecciati i miti greci e la storia romana. Entreremo a Villa Jovis, scelta da Tiberio come centro di comando dell’Impero Romano, e dentro Villa Lysis, scenario di un amore tragico. Poi saremo al Palazzo Reale di Torino, il luogo dove si sono svolti incontri e sono state prese decisioni che hanno scandito la storia dell’Unità d’Italia. Attraversare le sue immense, magnifiche e sfarzose sale è come fare un viaggio nel passato, nei cinque secoli di storia che qui sono andati in scena. L’ultima tappa è a Roma tra le sue fontane e i suoi acquedotti. Testimoni d’eccezione: Carlo Verdone a Roma, Mario Martone a Capri e Arturo Brachetti a Torino.

Rai 2 – 21:05 – F.B.I. – Un caso personale – A casa con Stacy – L’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo , essendo cresciuto in quel quartiere…

Rai 3 – 20:30 – Tutto tutto niente niente – Dopo essere riuscito a farsi eleggere sindaco, Cetto Laqualunque (Antonio Albanese) mira ad entrare in Parlamento. Prima di riuscirci, pero’, in piena crisi politica e sessuale conosce anche l’onta della galera, dove incontra Rodolfo Villaretto (Antonio Albanese), un lombardo-veneto che rincorre il sogno secessionista ma commercia migranti clandestini, e Frengo Stoppato (Antonio Albanese), uno spacciatore arrestato dopo la denuncia della madre e che sogna di riformare la chiesa. Ironia della sorte vorra’ che tutti e tre si ritroveranno deputati a Montecitorio.

Rete 4 – 21:27 – THE LANDLORD – L’OSSESSIONE – 1 PARTE – 1aTV – Alyssa si trasferisce in un lussuoso complesso di appartamenti. La ragazza, gia’ alle prese con uno stalker, non sa di essere spiata dal suo padrone di casa, Robert. L’uomo continua riempirla di attenzioni ripetendole quanto lei assomigli a sua figlia. Vivere in quell’appartamento diventa ogni giorno piu’ inquietante.

Canale 5 – 21:20 – 55 PASSI NEL SOLE – Due serate speciali per ripercorrere la carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e prestigiosi ospiti.

Italia 1 – 21:45 – RITORNO AL FUTURO II – 1 PARTE – Emmett Doc Brown avverte Marty Mc Fly che, per il bene della sua futura famiglia, deve recarsi nel 2015 per correggere& gli eventi. Hill Valley e’ infatti terrorizzata da Biff, arricchitosi grazie al possesso di un annuario sportivo che gli consente di conoscere in anticipo i risultati delle partite. Nel tentativo di riportare tutto alla normalita’, Marty deve tornare nel 1955.

Rai Movie – 21:10 – Una notte al museo 2 – La fuga – Larry e tutti i reperti del museo sono trasferiti allo Smithsonian Institute, di notte come sempre prenderanno vita combinando enormi disastri a cui Larry proverà a porre rimedio.