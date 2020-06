Stasera in tv, le prime serate del 4 giugno 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 1

Mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente.

Rai Due 21,20 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

Ray Breslin, l’uomo in grado di fuggire dalle prigioni piu’ dotate di sistemi di sicurezza a prova di evasione, e’ ora a capo di un team che si occupa…

Rai Tre 21,15 Opera senza autore

Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta tre epoche di storia tedesca attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert, dal suo amore …

Rete 4 21,15 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5 21,20 New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 10

Le detenute di Rikers riescono a eludere la sorveglianza e una di loro, Suzan, vestita da infermiera, riesce a introdursi nella sala operatoria di Rey…

Italia Uno 21,20 Il cosmo sul comò

I bizzarri insegnamenti di un maestro orientale ai due discepoli fanno da cornice a quattro episodi in cui Aldo, Giovanni e Giacomo vivono stravaganti…