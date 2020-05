Stasera in tv, le prime serate del 4 maggio 2020

Anche stasera ci pensa Cultura A Colori al vostro intrattenimento serale televisivo. Di seguito la programmazione, in prima serata, di questo 4 maggio 2020.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – Le ali della Sfinge – Non è un buon momento per il commissario Montalbano, continui litigi con Livia, incomprensioni ingigantite dalla distanza e nervosismo. Passato e futuro si ammantano nei suoi pensieri di una vaga nostalgia. E in una di queste serate di malinconia viene chiamato d’urgenza. In una vecchia discarica è stato trovato il cadavere di una ragazza. Nuda, il volto devastato da un proiettile, niente borse o indumenti in giro. Solo un piccolo tatuaggio sulla spalla sinistra – una farfalla – potrebbe favorire l’identificazione della donna. Parte l’indagine con un Montalbano svogliato, stanco di ammazzatine. Ma il caso lo trascina: ci sono altre ragazze con una farfalla tatuata sulla scapola, sono tutte dell’Europa dell’est, hanno trovato lavoro grazie all’associazione cattolica “La buona volontà” che le ha salvate da un destino di prostituzione. Montalbano non si fa persuaso. C’è qualcosa di poco chiaro all’interno di quell’organizzazione benefica? E mentre l’inchiesta va avanti il commissario è incalzato da ogni parte: dal vescovo, che non ammette ombre su “La buona volontà”, dal questore, che non vuole dispiacere il vescovo, da Livia, che vuole partire con lui per ritrovarsi. Tutto si muove sempre più velocemente, alla ricerca della soluzione e il commissario ha fretta, di concludere, di andarsene. Ma proprio alla fine tutto accelera, con una frenesia tale che Montalbano non riesce a far coincidere le due strade della sua vita: quella professionale e quella sentimentale. Le due strade si rincorrono ma non si incontrano: il caso viene risolto, ma Livia, forse, è persa per sempre.

Rai 2 – 21:20 – Stasera tutto è possibile – Torna lo show più pazzo e divertente della tv. La quinta edizione di Stasera tutto è possibile in prima serata su Rai Due, con un nuovo conduttore: Stefano De Martino. Sarà lui il padrone di casa del comedy show che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico.

Rai 3 – 21:20 – Report – Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI – 1 PARTE – Dopo la morte di Boromir e la scomparsa di Gandalf, la Comunita’ si e’ scissa in tre. Frodo e Sam, persi nelle colline di Emyn Muil, scoprono di essere inseguiti da Gollum, una creatura corrotta dall’Anello. Costui promette agli Hobbit di condurli fino alla Porta Nera di Mordor; attraverso la Terra di Mezzo, Aragorn, Legolas e Gimli fanno rotta verso Rohan, il regno assediato da Theoden. Questo grande regnante, manipolato dalla spia di Saruman, il sinistro Lingua di Serpente, e’ ormai caduto sotto l’influenza del malvagio Mago. Nel frattempo, gli Hobbit Merry e Pippin, prigionieri degli Uruk-hai, sono fuggiti e hanno scoperto nella Foresta di Fangorn un inatteso alleato, il guardiano degli alberi e membro di un antico popolo vegetale. Frodo e Sam, per assaltare la torre di Orthanc e sfuggire all’assalto dei Cavalieri Neri, chiederanno loro aiuto. Dietro i sontuosi effetti speciali, traspare una cultura iconografica precisissima e appassionata, che non fa mai rimpiangere i voli della fantasia evocati dalle pagine di Tolkien.

Italia 1 – 21:30 – EMIGRATIS – Un unico denominatore comune: lo scrocco, un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Saranno davvero tante le “missioni” dell’impertinente duo che si prefiggera’ ogni volta di raggiungere traguardi e obiettivi assurdi. Metteranno tutto sul conto di vip italiani lontani dal nostro paese, vittime inconsapevoli delle loro incursioni. Andrea Pirlo, Federica Pellegrini con Filippo Magnini, Il Volo, Cristian Vieri, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Sebastian Giovinco sono solo alcuni dei moltissimi malcapitati famosi finiti a dover pagare il conto ai due scrocconi foggiani.

Rai Movie – 21:10 – Silverado – Quattro ex detenuti si dirigono verso Silverado, uno sperduto villaggio del West. Arrivati a destinazione scoprono tutte le ingiustizie che alcuni loro cari hanno subito per mano dello sceriffo.