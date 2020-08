Stasera in tv, le prime serate del 5 agosto 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – SuperQuark (Documentario)

21.25

I robot, la materia oscura, la dislessia, la ricerca al polo Nord, il colesterolo, l’archeologia, la scuola, l’alimentazione e tanto altro sono gli argomenti presentati da Piero Angela, insieme a tanti ospiti ed esperti di tutto il mondo.

RAI 2 – Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 23 Episodio 15 – I guardiani di Engonia (Telefilm)



21.20

Durante un evento di gioco d’azione in un castello, dove i partecipanti indossano dei costumi e s’immergono in un mondo di fantascienza per un fine settimana, viene rapita una donna…

RAI 3 – Un fragile legame (Film)

21.20

Judith e Lionel, due coniugi che hanno già una figlia propria, hanno adottato Mina dall’Etiopia. Sebbene fosse stata abbandonata da piccola, Mina non sembra avere avuto conseguenze psicologiche dalla cosa. A tredici anni, però, ha una profonda crisi di identità: in bilico tra due mondi diversi, non si sente a casa da nessuna parte. Ha così inizio per lei una crescente spirale distruttiva…

RETE 4 – CR4 La repubblica delle donne (Show)

21.25

Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

CANALE 5 – Come sorelle – Stagione 1 Episodio 5 (Fiction)



21.20

Mentre Cahide raccoglie le olive alla tenuta, incontra Cemal, che dopo un’accesa discussione la minaccia, dicendole che avrebbe reso un inferno la vita delle figlie se lei non si fosse piegata al suo volere. Azra viene sottratta al suo aguzzino, Okan, grazie all’intervento di Cemal e Cilem. Cilem la ricatta, imponendole di continuare a fingere di essere Cilem. Aras arriva alla tenuta per dire a Deren, che il padre si assumerà la colpa della truffa e si costituirà. Ma li’ ha un violento scontro con Kenan: questo evento porterà a una rottura del rapporto tra Deren e Kenan. Intanto Cahide nel tentativo di sfuggire a Cemal e ritrovare le figlie, lo incontra di nuovo per strada. Lui le racconta la verità sull’omicidio di Tekin Malik per mano delle figlie.

ITALIA 1 – Chicago Fire – Stagione 7 Episodio 15 – Sotto copertura (Telefilm)

21.20

Voight chiede aiuto alla caserma di Boden per capire se nella caserma 66 c’e’ qualche vigile del fuoco coinvolto in alcune rapine dove vengono usate le chiavi delle cassette di sicurezza. Cruz viene scelto come infiltrato, nonostante Severide non sia per niente contento.

RAI MOVIE – Notte prima degli esami oggi (Film)

21.10

Luca deve dare gli esami di maturità, ma una biologa marina gli farà girar la testa portandogli abbastanza distrazioni.