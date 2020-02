Stasera in tv, le prime serate del 5 febbraio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

RAI UNO 21,10 70o Festival della Canzone Italiana di Sanremo

Tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Nel corso del le serate si esibiranno 24 a..

RAI DUE 21,15 Alien: Covenant

L’astronave Covenant trasporta migliaia di embrioni in direzione di un pianeta dalle caratteristiche idonee alla colonizzazione da parte degli umani. …

RAI TRE 21,25 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

RETE 4 21,20 Salvate il soldato Ryan

Il 6 giugno del 1944 i soldati americani comandati dal capitano John Miller si stanno preparando allo sbarco in Normandia. Nel corso dello sbarco il c…

CANALE 5 21,25 Matrimonio al sud

Lorenzo Colombo, industrialotto lombardo che ama solo il nord, riceve il piu’ grande dolore della sua vita quando il figlio gli comunica di volere spo…

ITALIA UNO 21,25 Auguri per la tua morte

Omaggio al film cult degli anni ’80 Ricomincio da capo: la giovane e bella Tree viene uccisa e deve rivivere continuamente il giorno del suo compleann…