Stasera in tv, le prime serate del 5 gennaio 2020

Rai 1 – 21:25 – La Bella e la Bestia – L’intramontabile favola Disney nella versione live-action e in 3D campione d’incassi con Emma Watson. L’amore di una ragazza spezza l’incantesimo che ha trasformato un principe in un mostro.

Rai 2 – 21:05 – Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali – Jake, un adolescente di sedici anni, si accorge alla morte del nonno Abe che le storie che solitamente gli raccontava erano vere. Su un’isola remota, scoprira’ la misteriosa esistenza della casa per bambini speciali di Miss Peregrine, imparando quanto ogni diversita’ sia importante per affrontare la vita.

Rai 3 – 21:15 – I miserabili Assoluta – Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone per aver rubato un tozzo di pane. Ma una volta tornato libero, le sue sofferenze non sono finite poiché l’uomo deve continuamente confrontarsi con l’avversione e la diffidenza della gente che incontra. E’ difficile per lui riuscire a voltare pagina e rifarsi una vita. Ma l’incontro con un Vescovo particolarmente amorevole e generoso lo mette in crisi aprendo una breccia nel suo cuore indurito dall’odio. Intanto, Fantine, bella e ingenua sartina innamorata di un giovane benestante, riceve una cocente delusione quando l’uomo abbandona lei e la piccola Cosette appena nata, per tornare ai suoi doveri nell’alta società e alla sua vita da ricco signore. Fantine, dopo essere stata licenziata ingiustamente, è costretta prima vendere denti e capelli per poter continuare a garantire il mantenimento alla sua piccola Cosette e poi a prostituirsi. Intanto Javert denuncia il sindaco alla polizia di Parigi, convinto che si tratti in realtà dell’ex galeotto Jean Valjean, a lui ben noto. Fantine, in fin di vita, soccorsa dal sindaco pentito per averla licenziata, chiede di poter vedere per l’ultima volta sua figlia. Intanto il sindaco parte di corsa alla volta di Arras per tentare di sistemare una faccenda molto delicata.

Rete 4 – 21:25 – I LEGNANESI – SEM NASU’ PAR PATI’ – La comicità de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5 – 21:21 – LA BANDA DEI BABBI NATALE – 1 PARTE – La notte della vigilia di Natale, Aldo, Giovanni e Giacomo – uniti dalla passione delle bocce – finiscono in questura, accusati di essere tre ladri. L’interrogatorio, con una severa e materna ispettore di polizia, diventa lo spunto per raccontare le loro vite complicate e il modo in cui vorrebbero cambiarle: Aldo, scommettitore incallito, e’ temporaneamente disoccupato; Giovanni, veterinario poco affidabile, si consuma in una vita sentimentale multipla; Giacomo, di professione medico, vive da troppo tempo nel ricordo di una moglie scomparsa. Scocca la mezzanotte saranno riusciti a dimostrare la loro innocenza o finiranno dietro le sbarre?

Italia 1 – 21:20 – NOW YOU SEE ME – I MAGHI DEL CRIMINE – 1 PARTE – Atlas (Jesse Eisenberg) e’ il leader carismatico dei Quattro Cavalieri, un gruppo di maghi e illusionisti che nasconde ben altri propositi. Il loro numero migliore infatti consiste nel mettere a segno rapine milionarie ai danni di banche che si trovano dall’altro lato del mondo e prosciugare i conti correnti delle persone che assistono ai loro spettacoli. L’agente dell’Fbi Dylan (Mark Ruffalo), affiancato dall’agente dell’Interpol Alma (Me’lanie Laurent), e’ alla ricerca di prove che possano incastrarli e assicurarli alla giustizia. Poiche’ per le forze di polizia e’ chiaro che il gruppo di maghi non agisce da solo, Dylan e Alma devono rintracciare prima di tutto gli eventuali complici ma Atlas non e’ disposto a lasciar loro campo libero per le indagini.

Rai Movie – 21:10 – Sissi – Destino di un’imperatrice – Terzo e ultimo film della trilogia sulla vita di Sissi.L’imperatrice, malgrado la sua giovane età riuscirà a placare le rivolte scoppiate in Ungheria e Italia.