Stasera in tv, le prime serate del 6 febbraio 2020

Rai Uno 21,10 70o Festival della Canzone Italiana di Sanremo

Tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Nel corso del le serate si esibiranno 24 a…

Rai Due 21,15 Poltergeist

I Griffin – papa’ Eric, mamma Amy, figlia adolescente Kendra, ragazzino Griffin e bambina Madison – arrivano nella nuova casa che hanno comperato. Non…

Rai Tre 21,20 Il figlio della pantera rosa

Quando la principessa Yasmin di Lugash viene rapita, il Presidente in persona affida il caso al commissario Dreyfus. A Dreyfus viene assegnato un giov…

Rete 4 21,15 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 Sconnessi

A pochi mesi dalle sale, la commedia con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini. I componenti di una famiglia entrano in crisi quan…

Italia Uno 21,25 Scappa

Il giovano afro-americano Chris accetta di conoscere la famiglia della sua fidanzata bianca Rose. Inizialmente i genitori e il fratello di lei si dimo…