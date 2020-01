Stasera in tv, le prime serate del 6 gennaio 2020

Come ogni sera, Cultura a Colori seleziona le migliori prime serate televisive per i propri lettori.

Rai 1 – 0:30 – Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia – Befana milionaria con la puntata speciale di Soliti Ignoti abbinata alla Lotteria Italia, nell’ambito della quale si svol gerà l’estrazione dei biglietti vincenti.

Rai 2 – 21:20 – 911 In trappola, Un nuovo inizio – La serie segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, sia sul lavoro che nella vita privata.

Rai 3 – 21:15 – L’ultimo lupo – Nel 1969, in piena rivoluzione culturale, Chen Zhen, un giovane studente di Pechino viene inviato nelle zone interne della Mongolia per insegnare a una tribu’ nomade di pastori. A contatto con una realta’ diversa da quella che aveva sin qui conosciuto, in un deserto sconfinato e dalla bellezza mozzafiato, Chen scopre di esser lui quello che ha molto da imparare: sull’esistenza, sulla comunita’, sulla liberta’, sul senso di responsabilita’ e sul lupo, la creatura piu’ riverita delle steppe. Sedotto dal complesso e quasi mistico legame che i pastori hanno con il lupo e affascinato dall’astuzia e dalla forza dell’animale, Chen ne cattura un cucciolo e decide di addomesticarlo. Il forte rapporto che si crea tra i due sara’ pero’ minacciato dalla decisione di un ufficiale del governo di eliminare a qualunque costo tutti i lupi della regione.

Rete 4 – 21:25 – HIMALAYA – II PARTE/ANDE – Un viaggio suggestivo verso due catene montuose piu’ iconiche del pianeta: Himalaya e Ande. Troveremo cime innevate e vallate nascoste, animali bizzarri e notevoli culture antiche.

Canale 5 – 21:21 – PINOCCHIO – Un pezzo di legno bussa alla porta del falegname Geppetto che decide di utilizzarlo per realizzare un burattino. Cosi’ nasce Pinocchio che, grazie all’intervento della Fata Turchina, diventa un bambino in carne e ossa. Disubbidiente e discolo per natura, Pinocchio dovra’ affrontare mille peripezie contrassegnate da altrettanti incontri fondamentali prima di diventare un “ragazzino perbene”.

Italia 1 – 1:20 – NOW YOU SEE ME 2 – 1 PARTE – 1aTV – Un anno dopo aver ingannato l’FBI e aver conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia alla Robin Hood, i Quattro Cavalieri ritornano con una nuova performance, nella speranza di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia. L’uomo dietro il loro ritorno e’ Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei Cavalieri agli occhi del mondo. La loro unica speranza e’ di mettere in scena una spettacolare esibizione senza precedenti per riabilitare il loro nome e rivelare la mente dietro al complotto.

Rai Movie – 21:10 – Per un pugno di dollari – Un pistolero solitario arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da anni per il controllo del contrabbando. Il nostro eroe fa il doppio gioco, cercando di aizzarle allo scontro finale. Scoperto e torturato, torna per consumare una tremenda vendetta, dopo che i suoi torturatori sono riusciti nel frattempo a eliminare tutti i loro avversari. Leone ha la folgorante idea di fare un western esasperato e ironico dal film di Kurosawa “La sfida del samurai”. Il film avra’ un successo planetario, col suo stile barocco e funereo. La variante “spaghetti”, contribuira’ a ridare vita a un genere leggendario, ma in cerca di ossigeno. Per Eastwood inizia una prestigiosa parabola.