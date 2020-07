Stasera in tv, le prime serate del 6 luglio 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il giovane Montalbano – Sette lunedì – Un omicidio intralcia il weekend di Salvo e Livia, oltre al progetto di andare finalmente a trovare il padre di Montalbano. Nel mentre, una catena di omicidi di animali comincia a offuscare ogni lunedì…

Rai 2 – 21:20 – Made in Sud – Il celebre show comico arrivato alla sua X edizione, condotto da S. De Martino e F. Trotta, propone ancora una volta comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti da tutta Italia.

Rai 3 – 21:10 – Black Butterfly – Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo in un thriller psicologico. La vita di uno scrittore in crisi creativa viene stravolta da un vagabondo che ha qualcosa da nascondere.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – INTERSTELLAR – 1 PARTE – In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un whormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco e’ l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell’umanita’.

Italia 1 – 21:15 – LE IENE PRESENTANO: SPECIALE CHICO FORTI – Le Iene presentano: Speciale Chico Forti”, l’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. In occasione di questo appuntamento verranno ripercorsi i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse. Gaston Zama, la Iena che da mesi si sta occupando del caso, presenterà inoltre nuovi elementi, testimonianze emerse in questo periodo in cui la vicenda ha suscitato molto interesse.

Rai Movie – 21:10 – Nastri D’Argento 2020 – In diretta dal Maxxi di Roma, i Nastri D’Argento 2020 del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici ai cineasti che hanno realizzato lungometraggi, per la sala o le piattaforme on line, tra maggio 2019 e maggio 2020.