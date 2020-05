Stasera in tv, le prime serate del 6 maggio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Meraviglie – Un viaggio nel genio italiano: da Roma a Mantova

Un viaggio nel genio italiano attraverso le epoche, le culture e gli stili che hanno caratterizzato il nostro territorio. Prima tappa, Mantova, uno de…

Rai Due 21,20 La Compagnia del Cigno – Il primo concerto

Alcuni studenti del Conservatorio vengono convocati da Marioni perché un noto Maestro d’orchestra, Ruggero Fiore, arriverà a Milano per dirigerli. Mar…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,25 Stasera Italia – Speciale

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 21,20 Tu si que vales

Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucar…

Italia Uno 21,20 Star Wars – Il risveglio della forza

Luke Skywalker e’ scomparso. La leggenda, pero’, narra che il cavaliere Jedi si sia ritirato in esilio in una galassia nascosta, indicata su una mappa…