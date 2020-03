Stasera in tv, le prime serate del 6 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – La Corrida (Show)

21.25

Era il 1968 e debuttava in radio “La Corrida”, nata da un’idea dell’indimenticato Corrado e Riccardo Mantoni: ora, a distanza di 50 anni, Carlo Conti riporta in Rai la storica trasmissione dedicata ai simpaticissimi “dilettanti allo sbaraglio”. Tutto sarà come allora, il tempo delle esibizioni sarà scandito dall’immancabile semaforo rosso e, al segnale “verde”, si scatenerà il pubblico con i fischietti, pentole e campanacci, per esprimere il disappunto, oppure applaudendo. Come da tradizione, dal pubblico, ogni sera, verranno scelte la “valletta per una sera” e il “corpo di ballo” che, con l’aiuto del coreografo, si esibirà a fine puntata.

RAI 2 – The Good Doctor (Telefilm)

21.20

“The Good Doctor”, la nuova serie che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant.

RAI 3 – Grace di Monaco (Film)

21.20

Nel 1962 Grace Kelly (Nicole Kidman) e’ sposata da sei anni con il principe Ranieri III di Monaco (Tim Roth) quando tenta di destreggiarsi tra la sua professione di attrice e il ruolo di principessa e madre di due bambini. Dopo aver ricevuto una proposta per riprendere la carriera in un film diretto da Hitchcock (Roger Ashton-Griffiths), Grace affronta una profonda crisi personale nello stesso periodo in cui il Principato e’ minacciato dalle ingerenze fiscali del presidente francese Charles De Gaulle. Lontana dalla sua terra d’origine e combattuta tra il desiderio di tornare ad essere una star internazionale e gli obblighi della sua posizione reale, Grace e’ chiamata a prendere una decisione che cambierà per sempre il resto della sua vita.

RETE 4 – Quarto grado – Le Storie (Inchieste)

21.25

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi, continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

CANALE 5 – Amici di Maria (TalentShow)

21.20

Vivi in compagnia dei ragazzi le emozioni e i momenti piu’ difficili della loro preparazione artistica, le sfide a cui sono chiamati dai loro insegnanti e coach per la corsa verso il serale. Con attenzione alla musica e alla danza, discipline vissute con profonda passione da cantanti, band, ballerini e crew, si potranno seguire i confessionali che i talenti della scuola avranno con Luca Zanforlin, imprescindibile ‘confessore dei ragazzi’.

ITALIA 1 – Big Game – Caccia al presidente (Film)

21.20

Durante una traversata transoceanica, l’Air Force One diretto a Helsinki subisce una minaccia di attacco e il Presidente degli Stati Uniti d’America e’ costretto ad abbandonare l’aereo con una capsula di salvataggio, che atterra in una foresta finlandese. Nel frattempo, il 13enne Oskari sta affrontando la sua “prova di maturita’”, tutto solo, proprio in quel bosco. Sara’ lui ad aiutare il sopravvissuto Presidente a mettersi in salvo dai terroristi, mentre i funzionari del Pentagono cercano di rintracciarlo attraverso il sistema satellitare…

RAI MOVIE – Snowden (Film)

21.10

Joseph Gordon-Levitt interpreta Edward Snowden in un biografia che Oliver Stone gira con la potenza di un incalzante thriller politico. Nel 2013, il giovane informatico porta alla luce la subdola e diffusa violazione della privacy elaborata dal governo americano.