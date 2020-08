Stasera in tv, le prime serate del 7 agosto 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 I migliori anni

Un rimontaggio di 8 puntate con il meglio di tutte e 8 le edizioni de “I Migliori Anni”. Rivedremo i momenti più suggesti vi ed emozionanti di uno spe…

Rai Due 21,15 Il circolo degli inganni

Nella speranza di recuperare il loro rapporto, Laurie e Grant vanno a vivere in un quartiere residenziale, dove viene loro offerta una cena di benvenu…

Rai Tre 21,20 La Grande Storia – Nazismo: l’orrore e la speranza

Un viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. Il racconto di ogni puntata…

Rete 4 21,15 Innamorato pazzo

Lei è la principessa Cristina, arrivata a Roma per accompagnare il padre, re Gustavo di S. Tulipe, che spera di ottenere un grosso prestito per salvar…

Canale 5 21,20 Calcio – Champions League – Juventus Vs Lione

La Juventus di Cristiano Ronaldo dovra’ ribaltare la sconfitta dell’andata per poter accedere ai quarti di finale.

Italia Uno 21,25 Tutto puo’ cambiare

Greta e Dave sono due cantautori che scrivono canzoni insieme e sono innamorati sin dai tempi dell’universita’. La coppia arriva a New York grazie al …