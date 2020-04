Stasera in tv, le prime serate del 7 aprile 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Ricchi di fantasia (Film)



21.25

Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono a manti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui.

RAI 2 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

21.20

10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailan dese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Nico (Film)

21.27

Nico, incorruttibile ex agente della CIA, ora fa il poliziotto e arresta due pericolosi criminali. I criminali però vengono subito rilasciati e a lui viene ritirato il distintivo. Nico non si da per vinto e continua le sue indagini per scoprire cosa sta succedendo.

CANALE 5 – Sole a catinelle (Film)

21.21

Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poiché’ Nicolò si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta. Partendo con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai parenti in Molise, padre e figlio si ritrovano a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino della stessa eta’ di Nicolò. Entreranno così in un mondo fatto di feste esclusive, barche lussuose e serate “in”, che Checco provvederà a stravolgere con la sua simpatia e spregiudicatezza.

ITALIA 1 – Harry Potter e i doni della morte: Parte II (Film)

21.26

Dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti di Gringott, Harry, Hermione e Ron sono pronti a ritornare sul dorso di un drago alla scuola di Hogwarts. Qui, dovranno distruggere gli Horcrux rimasti prima di dar vita all’epico scontro finale con Voldemort, in cui saranno coinvolti tutti gli studenti e le forze dell’Ordine della Fenice.

RAI MOVIE – Aspettando il re (Film)



21.10

Alan Clay è un uomo d’affari americano la cui vita è andata a rotoli: ha perso la casa, il matrimonio, la stima del padre, non sa come pagare gli studi della figlia ed è afflitto dai sensi di colpa per aver chiuso uno stabilimento americano in favore di una delocalizzazione in Cina – che alla lunga non ha nemmeno ripagato. Ora cerca di rifarsi vendendo un sistema di teleconferenza via ologramma al Re dell’Arabia Saudita, nella città di KMET, che è ancora in realtà solo un progetto e di fatto consiste in una palazzina di uffici in mezzo al deserto. Ha inoltre una preoccupante ciste sulla schiena, che potrebbe anche essere un linfoma, e per curarsi finisce per conoscere una locale dottoressa che, insieme al suo autista, lo aiuta a ritrovare un po’ di fiducia in se stesso e gioia di vivere.